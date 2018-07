Anzeige

Ketsch.In der letzten Runde des Schachclub-Vereinsturniers fiel in der Endrundengruppe B die Entscheidung. Thomas Riewe setzte sich mit einem sicheren Sieg gegen Karl Heinz Schleich durch und konnte damit zum dritten Male hintereinander den begehrten Titel erringen. Am Ende hatte er 1,5 Punkte Vorsprung und die Meisterschaft in der Tasche. Auf den weiteren Medaillenplätzen konnte sich Philipp Wadlinger mit Silber und Kai Schäfer mit Bronze platzieren. Die beiden Jungabiturienten konnten einige etablierte Spieler hinter sich lassen und sorgten mit ihrem erfrischenden Spiel für Furore. Den vierten Platz erreichte Alfred Kief vor Gerhard Teichmann.

Am Freitag, 27. Juli, 18 Uhr, findet im Holzkistel am Anglersee das Grillfest mit Siegerehrung statt. zg