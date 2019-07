Thomas Weik: Der Abwärtstrend ist unübersehbar

Handball-Bundesliga Frauen

Trainingsauftakt bei den Bären ohne Trainerin

Nein, die Kurpfalz-Bären aus Ketsch starten nicht mit einer faustdicken Überraschung in die Vorbereitung. Auch wenn Cheftrainerin Katrin Schneider beim Trainingsauftakt am Montagabend fehlte, so ist sie trotzdem noch im Amt. ...