Anzeige

Ketsch/Stuttgart.Den Vorfall in Ketsch, als am Montag eine 54-Jährige auf der Brühler Straße von einem angeleinten Hund durch Bisse in Arm und Bein verletzt wurde (wir berichteten), nimmt die Tierrechtsorganisation Peta zum Anlass und fordert die Einführung eines sogenannten Hundeführerscheins in Baden-Württemberg.

„Viele Halter können ihre Hunde nicht richtig einschätzen. Somit ist die wahre Ursache für Beißattacken bei ihnen zu suchen – nicht beim Tier. Dass die Hundehalterin ihren Vierbeiner trotz Hundeleine nicht unter Kontrolle hatte und er die Frau somit verletzen konnte, war verantwortungslos“, so Jana Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta. „Jeder Hund, der falsch gehalten und behandelt wird, kann zu einer Gefahr für Mensch und Tier werden – unabhängig davon, ob er einer ‚Rasse‘ angehört oder ein ‚Mischling’ ist.“

Der Hundeführerschein sieht vor, dass künftige Halter vor Aufnahme eines Hundes einen Theoriekurs absolvieren, bei dem sie das notwendige Fachwissen über eine tiergerechte Haltung und Aspekte wie Kommunikation und Bedürfnisse von Hunden erwerben. Anschließend an den theoretischen Kurs folgt für Halter und Hund ein gemeinsames obligatorisches Praxisseminar in einer Hundeschule, heißt es in einer Pressemitteilung. zg