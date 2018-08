Tipp: Lauwarmer Pfefferminztee

Ketsch.Gestern ist der Wetterreporter der SWR Landesschau Michael „Mitch“ Kögel in der Enderlegemeinde gesichtet worden. Den waschechten Kurpfälzer schrecken weder Sturm noch Kälte. Aber wegen Kälte war der Walldorfer bestimmt nicht in Ketsch. Denn die Durchschnittstemperartur für den Monat August pendelt sich gerade bei 25 Grad Celsius ein. Über die Niederschlagsmenge seit 1. August kann getrost der Mantel des Schweigens gehüllt werden – jeder, der einen Garten besitzt, weiß, dass es Richtung Null geht. Wir nahmen die Anwesenheit des Wetterreporters zum Anlass, um uns bei den Ketscher umzuhören, wie sie mit den anhaltend hohen Temperaturen fertig werden und welche Tipps und Tricks sie gegebenenfalls haben, um sich Abkühlung zu verschaffen oder es zumindest in einigermaßen angenehmer Atmosphäre mit der Hitze aufzunehmen.

Peter Neuse sagt frank und frei, dass ihm die Hitze sehr wohl zu schaffen macht. Aber es sei eine andere Sache, wenn man bei aktuellen Temperaturen und der Schwüle arbeiten müsse oder wie er als Rentner damit umgehen könne. „Ich beneide alle, die arbeiten müssen, nicht. Ich kann einfach sagen, ich setzte mich in den Pool.“ Er achte darauf, die Sonne nicht direkt aufs Haupt scheinen zu lassen. Sofern die Temperaturen 26, 27 Grad Celsius erreichten, schaue er, in der Wohnung zu bleiben. Dort seien alle Rollläden natürlich zu. Bei 37 Grad sei sein Thermometer im Schlafzimmer dennoch bis auf 28.4 Grad gestiegen, sagt Peter Neuse. Der 77-Jährige habe nachts die Rollläden freilich ein Stück weit geöffnet. Doch der gewünschte Effekt der Abkühlung habe sich nur bedingt eingestellt. Gehört habe er, dass ein Eimer Wasser im Schlafgemach Besserung liefern soll, sagt Neuse. Ausprobiert habe er es aber noch nicht. Ein Bekannter, der Handwerker sei, habe sich nun eine feste Klimaanlage eingebaut und versichere, dass sich das recht schnell amortisiere.

Diana Seifert hat von Berufs wegen nicht unbedingt mit Hitze zu tun, aber doch mit schönem Wetter. Sie ist Büroleiterin im Tui-Reisecenter und sagt von sich selbst, dass sie auf warmes Wetter oder 30 Grad Celsius steht und damit auch sehr gut zurechtkommt. Allerdings: „38 Grad hier bei uns – das ist zu heiß. Wir haben ja kein Meerklima mit einer schönen Brise Wind.“ Im Reisebüro habe man es ohne Klimaanlage auch nicht ausgehalten. Auch sei ein Eimer Wasser für die Füße unter dem Schreibtisch zum Einsatz gekommen („man muss sich zu helfen wissen“). Und: „Bei der extremen Hitze habe auch ich gemerkt, dass ich unkonzentrierter bin“, sagt die Hockenheimerin. „Leckeres Eis hilft aber drüber hinweg“, sagt Seifert und lacht. Ihr persönlicher Erfrischungstrick ist ein abgekühlter Pfefferminztee. Ein Kanne stehe immer bereit. Auch Wasser mit einem Spritzer Zitrone könne gute Dienste als Erfrischungsgetränk leisten.

Bettina Eppel ist die Hitze („man muss damit leben“) lieber als ein verregneter Sommer. Die 55-jährige Ketscherin findet es schön für die Kinder. Denn allzu oft sei es so gewesen, dass just zum Ferienbeginn eine Regenperiode eingesetzt habe. Zuhause lasse sie freilich die Rollos zur Abdunkelung runter. „Ventilatoren bringen bei der Hitze auch nichts mehr.“ Eppel schwört bei den Getränken auf eine besondere Mischung: Denn ihrem lauwarmem Pfefferminztee mischt sie Multivitaminsaft bei. „Das finde ich einfach gut.“

Christian Zeiger findet die Hitze „nicht so angenehm“. Glücklicherweise befand sich der 16-Jährige zweieinhalb Wochen in der Ukraine im Urlaub. Und da war es „ein bisschen kühler“. Sein Tipp gegen die hohen Temperaturen ist eine Klimaanlage. Aber: „Wir haben keine, noch nicht“, sagt er.

Manuela Lang und ihre Familie mit Ehemann Jochen, Sohn Bastian und Tochter Tessa treffen wir auf dem Weg zum Luisenpark in Mannheim. Die 36-Jährige zieht die Hitze dem Regen auf jeden Fall vor. Für die Ferienzeit der Daheimgebliebenen sei das Wetter toll, für Natur und Garten dagegen natürlich weniger. Sie schätzt sich glücklich, dass sie eine Klimaanlage zu Hause installiert haben. Man müsse sich anfangs zwar daran gewöhnen, aber missen möchte sie die Anlage auf keinen Fall. In Sachen Erfrischung setzt auch Manuela Lang auf Wasser mit etwas frisch ausgepresster Zitrone. Von Getränken mit Zucker hält sie „schon wegen der Kinder“ absolut nichts.

