Tisch im Mäusehaus gedeckt

Ketsch.Was machen eigentlich die kleinen Tiere im Garten, wenn die Menschen in häusliche Quarantäne müssen oder sogar eine Ausgangssperre käme? Diese Gedanken hat sich der neunjährige Nico aus Ketsch gemacht und hat im eigenen Garten vorgesorgt.

Mit allem was er im direkten Umfeld gefunden hat, bastelte er ein Häuschen für Mäuse und deren Freunde, die er in freier Natur vermutet. Innen hat er das Haus mit einem Blätterbett ausgestattet und natürlich auch einen kleinen Essensvorrat mit allerlei Grünzeug angelegt.

Dabei kommt alles zum Einsatz, was sich zurzeit so im Garten finden lässt. Ein kleines „umweltfreundliches“ Trinkschälchen aus einer Nussschale ist ebenso vorhanden wie eine Rampe, über die der Zugang in die noble Unterkunft und an den gedeckten Tisch auch für die kleinen Tiere möglich ist.

Es ist schön zu beobachten, wenn Kinder in der jetzigen Situation eine eigene Kreativität entwickeln und so verging ein Nachmittag, auch ohne das übliche Freizeitprogramm und das Treffen von Freunden für den Naturliebhaber Nico fast wie im Flug. csc

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.04.2020