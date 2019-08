Tischtennisclub sammelt Altpapier

Ketsch.Sauberes Papier nehmen am Samstag, 10. August, von 9 bis 13 Uhr Mitglieder des Tischtennis-clubs und Umweltschutzvereins Sonnenernte am Bauhof-Container entgegen.

Die folgenden Abgabetermine sind am Samstag, 24. August (Sonnenernte und B90/Die Grünen), am Samstag, 14. September (Pfadfinder Don Bosco), und am Samstag, 28. September (Sonnenernte und B90/Die Grünen). An anderen Tagen kann kein Altpapier angenommen werden und es dürfen auch keine Materialien neben dem Container abgelegt werden, teilen die ehrenamtlichen Betreuer mit. Sie sind angehalten, die Containerumgebung sauber zu halten. Um dem nachzukommen, ist die Unterstützung durch das Einhalten der Regeln erforderlich. Nur so kann weiterhin Altpapier gesammelt werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 10.08.2019