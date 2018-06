Anzeige

Als dann auch noch die Oldie-Band „Timeless“ Lieder intonierte, sangen bereits einige Gäste aus vollen Kehlen die Refrains mit und klatschten begeistert den Takt. „Wir haben auch viel Werbung an den umliegenden Schulen gemacht“, betonte Nicole Heim. Die jungen Menschen konnten sich direkt vor Ort informieren, wie Ausbildung und Weiterbildung bei Avendi funktionieren. „Ich bin gerne hier“, erzählte etwa Alexander Gebhardt. Der 21-Jährige ist in der Ausbildung zum examinierten Altenpfleger. Als Abiturient kann er im Anschluss beispielsweise Pflegewissenschaften studieren.

Marion Lahres verwies derweil an die Führungen durch das Haus, um noch mehr über die tägliche Arbeit und das Leben in der Anlage zu erfahren. Dort kommt übrigens zwei Mal pro Woche ein ganzer Streichelzoo zu Besuch. Die Tiere waren auch beim Sommerfest zugegen: Ziege, Rind, Hase, Hahn, Schaf – die jüngsten Besucher hatten da ihre Freude. Mit Hüpfburg und anderen Spielstationen wurden sie weiter versorgt, während es für die Älteren eine „Orange-Bar“ gab – in Anlehnung an die Farbe der Dienstkleidung.

Wer sich dann noch über die Angebote im Haus informieren wollte, war bei den Ausstellern willkommen. „Die sind wichtig, damit die Menschen das Gefühl haben, selbst noch einkaufen zu können“, erläuterte Nicole Heim. Ein Stück Lebensqualität eben: Vom mobilen Modeladen bis hin zur Blumenbinderin, kreative Kissen von einer Nähbegeisterten oder Physiotherapie und Shiatsu von der Fachfrau. ak

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.06.2018