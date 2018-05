Anzeige

Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Die Mitglieder wählten Ingrid Blem zur Vorsitzenden, Manfred Nastainczyk zum Stellvertreter und als Kassiererin Karin Schwaab wieder. Neu gewählt wurde Iris Rohr als Schriftführerin. Kassenprüfer sind Gerhard Jungmann und Peter Scholz für Otmar Fuchs und Monika Lopp. Als weitere Vorstandsmitglieder wurden die Beisitzer en bloc einstimmig gewählt: Hans-Dieter Gehres, Gerda Kurbiuhn, Jürgen Tamm und Gerhard Prendke.

Ingrid Blem erläuterte die nächsten Aktivitäten: Exemplarisch seien die Pflanzenbörse am Samstag, 12. Mai, oder die Ausstellungseröffnung „66 Jahre KG Narrhalla“ am Sonntag, 10. Juni, genannt, Wer im April die Bilderschau „Alte Ketscher Geschäfte – Schulstraße“ von Peter Scholz versäumte, kann sich am Sonntag, 12. August, daran erfreuen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.05.2018