Ketsch.Boogie-Woogie gehört zur Familie der Swing-Tänze. Er entstand in den 1920er Jahren in den USA aus dem East Coast Swing. Die Verwendung der Bezeichnung „Boogie-Woogie“ für den Tanz bleibt auf Europa beschränkt.

In einem Workshop der Tanzfreunde lernen die Teilnehmer tolle Figuren im 6er-Boogieschritt zu mitreißender Musik kennen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Der Kurs findet an vier Samstagen (24. Februar/3. März/10. März/17. März), jeweils von 12 bis 13.30 Uhr in der alten Schulturnhalle, Schulstraße 49/Ecke Werderstraße statt.

Amerikanische Soldaten brachten diesen Tanz nach dem Zweiten Weltkrieg nach Europa, wo ihn die Jugend entdeckte. Boogie-Woogie wird nicht ausschließlich auf Boogie-Woogie-Musik getanzt, sondern aufgrund der verwandten musikalischen Elemente, vorwiegend auf Rock ‘n’ Roll, Rockabilly, Rock, Jump Blues und Swing. Für die Teilnahme sind keine Vorkenntnisse nötig. zg