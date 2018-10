Tolle Stimmung auf Nahkauf-Parkplatz

Ketsch.Manchmal müssen Vereine kreativ sein. Wenn der bisherige Standort der Kerwe – der Marktplatz – eine Großbaustelle ist, dann muss eine Alternative her. Für die „Hewwlguggler“ um ihren Vorsitzenden Gunnar Wagner gab es dabei nur wenige Meter entfernt eine passende Ausweichstelle: Der hintere Teil des Parkplatzes am „Nahkauf“-Supermarkt. „Wir sind einfach auf die Geschäftsführung zugegangen und haben gefragt, ob wir unser Festzelt für die drei Tage dort aufstellen könnten. Und wir haben völlig unkompliziert die Zusage erhalten“, freute sich Wagner bei der Kerwe-Eröffnung am Samstagnachmittag.

Und so können die „Hewwlguggler“ noch bis heute Mittag ihre Gäste im großen Festzelt auf dem Parkplatz bekochen, während nebenan in Teilen der gesperrten Dielheimer Straße ein Kinderkarussell und Buden auf Besucher warten. Klein, aber fein, lautet traditionell das Motto der Kerwe – auch weil mit dem Backfischfest bereits eine riesige, tagelange Sause im Ort vorhanden ist.

Zur Eröffnung zeigten die „Hewwlguggler“, was sie ausmacht: Laute und schwungvolle Guggemusik brachte die passende Feierstimmung. Angeführt vom musikalischen Leiter Holger Mohr, und seinem mit Schallschutzkopfhörer ausgestatteten zweijährigen Sohn Moritz auf dem Arm, absolvierten die Musiker ihren Auftritt mit Trompeten und Trommeln gewohnt bravourös, bevor alle Mann wieder zurück an den Grill, die Kasse oder zum Kinderschminken mussten.

„Wir organisieren den gesamten Ablauf mit unserem Verein, also müssen alle mitanpacken“, erklärte Gunnar Wagner. „Auch bei der großen Kerwe-Party im Zelt am Samstagabend und beim traditionellen Tafelspitz mit Meerrettich am Sonntagnachmittag sind wir am rotieren - aber das gehört dazu und macht riesig Spaß.“

Tradition bleibt erhalten

Zum Auftakt begrüßte Bürgermeister Jürgen Kappenstein nach dem lautstarken Einmarsch der Musiker. „Es ist schön, dass diese Kerwe-Tradition erhalten bleibt“, freute sich das Gemeindeoberhaupt. Mit dem obligatorischen Bieranstich läutete er dann das eigentliche Fest ein. Viele verfolgten die Eröffnung und waren teils schon vorher zum Essen ins Festzelt und an die im Freien aufgebauten Tische und Bänke geströmt – der Goldene Oktober zeigte sich von seiner schönsten Seite.

Eine besondere Gruppe an Gästen bildeten die Bewohner der direkt angrenzenden Seniorenwohnanlage in der Gassenäckerstraße. Das Fest rückte quasi direkt vor ihre Haustür. „Wir hatten wegen der Baustelle auf dem Marktplatz überlegt, in den Bruch auszuweichen. Aber wir wollten lieber im Ortskern bleiben, damit die Älteren den Weg zu uns schaffen und mitfeiern können“, erklärte Gunnar Wagner.

„Wir sind extra ins Seniorenheim gegangen, haben mit den Bewohnern gesprochen und ihnen Gutscheine für Kaffee und Kuchen gebracht, schließlich machen wir über die Kerwetage auch ein bisschen Krach. Doch die Reaktionen waren sehr verständnisvoll“, so Wagner.

Entsprechend hatte auch Kerweschlumpel „Guggelinchen“ ihren würdigen Auftritt. Sie wurde vom Vereinsvorsitzenden eigenhändig auf ihrem Hochsitz an einem Laternenmast angebracht. „Unsere Schlumpel wird nicht verbrannt, sondern ersteht in jedem Jahr wieder auf. Entsprechend ist ,Guggelinchen’ inzwischen etwas in die Jahre gekommen, aber mit reichlich Paketklebeband haben wir sie auch dieses Jahr wieder fit gemacht für ihren großen Auftritt“, erklärte Gunnar Wagner lachend.

