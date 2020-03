„TonArt“ sucht talentierte Musiker

Ketsch.Zum 14. Mal wird das Kompositionsfestspiel in Ketsch stattfinden, in diesem Jahr am Samstag, 9. Mai, im Ferdinand-Schmid-Haus. Ausrichter ist wie in den Jahren zuvor der Verein „TonArt“. Traditionsgemäß werden Preise der Jury und des Publikums vergeben, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Auszeichnungen sind ideeller Natur.

An den Kompositionsfestspielen können sich nicht professionell komponierende Musikfreunde jeden Alters beteiligen. Wer teilnehmen möchte, muss sich bis Montag, 27. April, an „TonArt“, Mozartstraße 19 in Schwetzingen, wenden. Die Noten der eingereichten Komposition müssen der Anmeldung beiliegen. Außerdem sollte die Aufführungsdauer der vorgelegten Komposition zehn Minuten nicht überschreiten. Die für den Wettbewerb eingesandte Komposition darf bisher nicht veröffentlicht oder in einer öffentlichen Veranstaltung aufgeführt worden sein.

Konzertflügel wird gestellt

Hinsichtlich des musikalischen Charakters der Komposition gibt es keine Einschränkung. Maximal dürfen fünf Musikinstrumente und Aufführende eingesetzt werden. Ein Konzertflügel wird gestellt, sofern die eingesandte Komposition für Klavier solo vorgesehen ist, kann „TonArt“ eventuell einen Pianisten für die Aufführung stellen. Werden weitere Musikinstrumente oder Sänger benötigt, sorgt der Komponist für die Aufführenden selbst.

Mitglieder der Jury entscheiden, ob eine eingesandte Komposition für den Wettbewerb zugelassen wird. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Verein teilt mit, dass die Jury mit bewährten Experten besetzt ist. Tamara Ibragimowa studierte Klavier, Theorie und Komposition in Moskau. Als Komponistin gilt ihr besonderes Interesse der Orchester- und Kammermusik. Sie war an internationalen Musikprojekten beteiligt und ist regelmäßig Teilnehmerin am Festival für zeitgenössische Musik „Moskauer Herbst“. Außerdem war sie Jurymitglied beim Wettbewerb internationaler Komponistinnen in Mannheim 2001.

Vorsitzender sitzt mit im Gremium

Daniel Spektor ist ein renommierter Geiger mit der modernen und der Barockvioline, Mitglied zahlreicher bedeutender europäischer Orchester und Kammermusikensembles, zudem erfahrener Violinpädagoge. Ergänzt wird die Jury – wie in den Jahren davor – durch Dr. Michael Rittmann, Vorsitzender von „TonArt“. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.03.2020