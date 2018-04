Anzeige

Ketsch.Die Mitglieder des Tennisclubs sprachen sich dafür aus, in eine Tennishalle zu investieren. Vorsitzender Jürgen Hoffmann berichtet von einer guten Entwicklung des Vereins: „Wir haben in den vergangenen Jahren positive Ergebnisse erzielt. Wir wollen ja nicht nur bewahren, sondern unseren Verein auch weitertreiben.“ Über ein Darlehen werde die Halle in neuester Tragluft-Technologie finanziert. Rund 140 000 Euro beträgt das Investitionsvolumen.

Nachdem sich im Laufe des vergangenen Jahres abzeichnete, dass das derzeitige Modell mit einem externen Hallenbetreiber auf der Anlage des TCK zum Ende der Hallensaison 2017/2018 auslaufen wird, beschäftigte sich der Vorstand erstmals intensiver mit der Machbarkeit des Erwerbs und des Betriebs einer eigenen Halle. „Eine feste Halle hätte jenseits einer halben Million Euro gekostet. Deshalb haben wir überlegt, eine Traglufthalle bei uns aufzubauen, wie es viele vergleichbare Vereine bereits realisiert haben“, sagt Hoffmann.

Wie der TCK-Vorsitzende erklärt, versprühe die Lösung mit einer Traglufthalle auch den Charme, den gleichen Untergrund zu nutzen, den die Tenniscracks über den Sommer bespielen. Zwei Plätze der insgesamt zwölf würden ab kommenden Oktober unter Dach kommen. „Mit der neuen Halle beispielsweise mit LED-Licht haben wir auch deutlich geringere Energiekosten“, sagt Jürgen Hoffmann.