Ketsch.Die SG Brühl/Ketsch organisiert mit der Unterstützung der Volksbank Kur- und Rheinpfalz ein Sportfest, bei dem besonders begabte Kinder für die Sportart Handball entdeckt werden sollen. Mädchen und Jungen des Jahrgangs 2007 und jünger dürfen zeigen, was in ihnen steckt. Das Event findet am Sonntag, 15. April, in der Ketscher Neurotthalle statt und beginnt um 10.30 Uhr – die Siegerehrung soll gegen 13 Uhr erfolgen.

Die Volksbanken Raiffeisenbanken haben das Konzept im Jahre 2000 zusammen mit den Fachverbänden mehrerer Sportarten aufgestellt. Seit 2010 finden die VR-Talentiade-Veranstaltungen in ganz Baden Württemberg statt. Alle Teilnehmer des Talenttages haben die Chance, sich für den Bezirksentscheid zu qualifizieren. Danach findet die letzte Runde, der Verbandsentscheid, statt. Daran dürfen aus den acht Handballbezirken jeweils zehn Kinder teilnehmen.

Die zwölf besten Sportler werden in das VR-Talentiade-Team berufen und machen bei den VR-Talentiade-Team-Tagen mit. Das Team darf die große Welt des Sports beim Training mit Stars oder bei einem internationalen Sportevent kennenlernen und wird anschließend in ein Betreuungskonzept eingebunden. zg