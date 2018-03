Anzeige

Ketsch.Mit viel Schwung in die Freiluftsaison: Die Lokale Agenda hatte bei ihrer jüngsten Sitzung nun endlich die Eröffnungsphase des lange geplanten und von einer interessanten Umsetzungsphase gekennzeichneten Projekts „Karl-Ludwig-See“ im Visier. Dabei handelt es sich um einen Rundweg mit Informationstafeln rund um den einst „verschwundenen“ See. „Wir haben die finalen Entwürfe für die Informationstafeln zum Themenweg erstellt“, so Sprecher Gernot de Mür. Diese seien auch kurz vor der endgültigen Freigabe durch die Verwaltung. „Ein guter Grund für uns, nun auch die Eröffnungsveranstaltung zu planen“, betonte er weiter. Einzig der Termin konnte noch nicht konkretisiert werden. „Sobald wir wissen, ob die endgültige Fassung der Informationstafeln durch alle Entscheidungsprozesse gegangen sind“, wusste de Mür zu berichten, „werden wir diesen festlegen.“ Dann aber freuen sich die Aktiven der Lokalen Agenda auf den Abschluss eines Projektes, das sie lange in Atem gehalten hatte.

Wichtiger Schritt getan

Einen wichtigen Schritt ging die Gruppe auch in Sachen „Ketsch fährt fair.“ Dabei geht es um das partnerschaftliche Verhalten aller Teilnehmer am Straßenverkehr. Transparente an den Ortseingängen sollen darauf hinweisen und sind derzeit ebenfalls im Werden begriffen. „Mit der Gemeindeverwaltung wollen wir die Aktivitäten abstimmen und einen Brief an die Kindergärten und Schulen verschicken“, so der Sprecher der Lokalen Agenda.

In diesen Einrichtungen sieht die Agenda eine Chance auf beispielgebende Aktionen zum Schul- und Kindergartenweg. Auch die Naturerlebniswoche, die im Land im Mai begangen wird, ist weiteres Ziel der Planungen der unterschiedlichsten Gremien in der Gemeinde. Dazu wird die Lokale Agenda sicherlich noch einiges berichten.