Traum vom Rentier-Sein

Ketsch.Das Sun-Day-Movies-Team lädt am Sonntag, 1. Dezember, um 11 Uhr zu dem Film „Elliot – Das kleinste Rentier“ (Altersfreigabe 0 Jahre) ins Central Kino ein.

Einmal Rentier sein und den Schlitten des Weihnachtsmannes ziehen – das ist der größte Traum von Minipferd „Elliot“ in dem in Kanada produzierten Animationsfilm aus dem Jahr 2018. Kurz vor Weihnachten scheint seine Chance endlich gekommen. Denn eines der Rentiere des Weihnachtsmannes verkündet, dass es in den Ruhestand gehen wird. Der Weihnachtsmann muss also schnellstens für Ersatz sorgen. Das ist die Chance für Elliot, den langersehnten Platz vor dem Schlitten zu ergattern. Mit Hilfe seiner besten Freundin, der Ziege Hazel, möchte er beweisen, dass er für den Job der Richtige ist. Sein Motto ist, niemals aufzugeben, und er will es allen zeigen, die an ihm zweifeln.

Treffen der Kulturen im Anschluss

Im Anschluss an den Film besteht beim „Treffen der Kulturen“ die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre bei Kaffee und Weihnachtsgebäck, Gespräche zu führen, Kontakte zu knüpfen und andere Kulturen kennenzulernen. Alle Interessierten sind willkommen. Der Eintritt ist frei. zg

