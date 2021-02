Trotz Rückschlags keine Alarmstimmung

Das Luftbild zeigt die „drei Patienten“ entlang der Hockenheimer Straße im Gewerbegebiet Süd: BorgWarner (l.) baute bereits 180 Arbeitsplätze am Standort ab, die 21sportsgroup mit riesigem Logistikzentrum (r.) in der Enderlegemeinde meldete vor Jahresfrist Insolvenz an und nun plant man bei Aldi Süd, die Regionalgesellschaft Ketsch, Logistik und Verwaltung, bis Mitte 2022 zu schließen.

© Venus