Trotzdem Weihnachtsmarkt

Ketsch.Da staunte Pia Rohr aus Ketsch nicht schlecht: Trotz Corona konnte sie einen Weihnachtsmarkt besuchen – den vielleicht kleinsten der Welt. Möglich gemacht haben diese ungewöhnliche Weihnachtsüberraschung die beiden Morgenmoderatoren Cristina Klee und Otti von Radio Regenbogen. Denn die Aktion des Privatsenders „Radio Regenbogen zahlt ihre Rechnung“ läuft auch im Dezember mit dem Schwerpunkt „Weihnachtswünsche“. Und einen solchen hatte Yvonne Wolf-Rohr für ihre Schwiegermutter.

Zwei Tage lang hatte die 42-jährige Wieslocherin dem Tag der Überraschung entgegengefiebert. Tausende Hörer haben mitgerätselt, welche Weihnachtsüberraschung das wohl sein würde, um die Yvonne Wolf-Rohr den Privatsender gebeten hatte.

Alle müssen dichthalten

Damit es auch eine echte Überraschung werden konnte, mussten alle dichthalten, die Morgenmoderatoren und die übrigen Familienmitglieder. Die nämlich wussten, was Pia Rohr in diesem Jahr am meisten vermisst: den Besuch eines Weihnachtsmarktes.

So war die Freude am späten Donnerstagabend riesig, als Oma Pia mit Mann, Sohn, Enkelin und Schwiegertochter den nur für ihre Familie in einem privaten Hof in der Enderlegemeinde aufgestellten Mini-Weihnachtsmarkt besuchen konnten: mit Abstand selbstverständlich und ganz Corona-konform mit nur fünf Personen aus zwei Haushalten.

Es gab stilecht alles, was dazugehört: Glühwein, Bratwurst, Mandeln, geschmückte Tannenbäume und ganz viel Weihnachtsmusik. „Radio Regenbogen hat meinen größten Weihnachtswunsch wahr gemacht“, bekannte die glückliche Schwiegermama am Ende mit strahlenden Augen. Und: „Meine Schwiegertochter, die ist eine Granate. Diese Überraschung ist echt gelungen.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 14.12.2020