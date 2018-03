Anzeige

Den Dämonen der Vergangenheit sollten die Camp-Bewohner in der zweiten Woche in Andalusien an den Kragen. Christos’ „Dämon“ war ein Satz, den er als Zehnjähriger von einem Gleichaltrigen an den Kopf geschmettert bekam: „Denkst du nicht, dass deine Eltern lieber zwei dünne Kinder hätten, als ein dünnes und ein fettes?“ – „Ich war damals schon völlig fertig. Natürlich habe ich das alles verdrängt“, sagt Christos. Mit dem Satz habe sich sein ganzer Weltschmerz verbunden.

„Beim Sport habe ich das alles Revue passieren lassen. Wie kann ein Zehnjähriger so etwas sagen? Das war die größte Beleidigung, die ich je gehört habe.“ So sehr es wehgetan habe, sich „seinem Dämon“ zu stellen, so sehr habe es auch zusätzlich motiviert, ihn ein für alle Mal loszuwerden. „Ich habe mir gesagt, ich werde so lange kämpfen, bis ich so aussehe, dass mir niemand mehr solche Beleidigungen an den Kopf werfen kann.“ Ramin Abtin, Coach seines roten Teams, habe mit den richtigen Worten mitgeholfen: „Deine Eltern lieben dich, weil du bist, wie du bist.“

Der Dämon ist das eine, der Liebeskummer, weil seine Freundin noch vor dem Abflug ins Camp Schluss gemacht hat, das andere, berichtet Christos. „Ich habe täglich Briefe an sie geschrieben, die ich ihr nach dem Camp geben wollte. Aber ich habe sie jetzt alle zerrissen.“ Er sei froh, dass die Ablenkung mit den vielen Sporteinheiten und durch die anderen Camp-Bewohner so groß sei, erzählt Christos. „Es wird langsam besser.“ Was noch nicht besser werden will, ist seine Abneigung gegen den „Bergsteiger“ – das sahen die TV-Zuschauer am Sonntag nicht zuletzt bei der Challenge in der Burg. „Boxerlauf und die anderen Übungen – alles kein Problem. Aber den Bergsteiger, den hasse ich.“ Er habe sich so aufgeregt, dass er die Trinkflasche gegen die Wand gedonnert habe.