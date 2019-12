TSG initiiert Vereinstreffen

Ketsch.Auf Einladung der TSG trafen sich neun Vertreter der Vorstände von den Tanzfreunden, der Sportvereinigung 06, des Motorsportclubs, des Sportfischerclubs 1955, des Gesangvereins „Sängereinheit“ 1885 sowie der TSG selbst in deren Clubhaus zu einem Meinungsaustausch.

Die meisten Vereine haben heutzutage ähnliche Probleme, wie zum Beispiel fehlender Nachwuchs oder mangelnde Bereitschaft der Mitglieder, sich im Verein zu engagieren. Deshalb ergab sich bei den Tagesordnungspunkten „Öffentlichkeitsarbeit“, „Mitgliedergewinnung“ und „Gewinnung von Personen für ehrenamtliche Aufgaben“ eine rege Diskussion. Auch die Kooperation zwischen Vereinen wurde als wichtig erachtet und bereits bestehende Verbindungen positiv bewertet. So hätte der MSC ohne die tatkräftige Unterstützung durch die Jugend der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) sein Oldtimertreffen am 1. Mai nicht durchführen können. Alle Teilnehmer dieser Veranstaltung waren sich einig, dass ein Vereinsstammtisch eine notwendige Angelegenheit ist und freuten sich, dass die TSG die Initiative hierfür ergriffen hatte.

Unkomplizierte Kommunikation

Die Anwesenden beschlossen, eine WhatsApp-Gruppe einzurichten, um eine schnelle und unkomplizierte Kommunikation zu ermöglichen. Weiterhin sprach man sich dafür aus, in den Wintermonaten die Räume der TSG zu nutzen. Aber auch bei den Sportfischern oder dem Motorsportclub können in den Sommermonaten die Treffen stattfinden. Für den nächsten Vereinsstammtisch Ende Januar wünschten sich die Vereinsvertreter, dass noch Vorstandsmitglieder aus anderen Ketscher Vereinen die Runde vergrößern. Hierzu werde ein Fragebogen an alle Vereine verteilt, um herauszufinden, ob grundsätzliches Interesse besteht, sich anzuschließen. zg

