Turbo-Ente schwimmt zu 1000 Euro

Die Vorverkaufsstellen in Ketsch: Cafe am Markt, Clubhaus der Spvgg 06 Lavendel, Art of Copy, TUI ReiseCenter, Bootshaus des WSC, Sparkasse, Wohnmarkt Keilbach, Restaurant Odysseus, Haartreff, Maria Jeckel, Bäckerei Flörchinger, Chocolaterie & Cafe Starke, Haarstudio Simone Keller, Blumen Seitz, Geflügelhof Janson.

Beim Kauf werden Name Vorname und Anschrift erfasst, um den Gewinner zuordnen zu können.

Teilnehmer können die Ente auch mitnehmen und am Renntag direkt am Start am Kraichbach abgeben. Als Teilnahmequittung erhält jeder Mitspieler einen Beleg mit seiner Startnummer, der zur Gewinnabholung abgegeben werden muss.