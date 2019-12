Turbulente Reise nach New York

Ketsch.Der Seniorenbeirat bittet regelmäßig zum Nachmittagskino, wenn einmal im Monat – immer mittwochs um 15 Uhr – im Central Kino alte und neue Filme gezeigt werden. Der nächste Film mit dem Titel „Ich war noch niemals in New York“ läuft am Mittwoch, 11. Dezember, um 15 Uhr.

Dass sie noch niemals in New York war, fällt Maria (Katharina Thalbach) ein, als sie nach einem Unfall im Krankenhaus aufwacht. Sie flieht und schmuggelt sich an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Ihre Tochter Lisa (Heike Makatsch) hätte Besseres zu tun, als ihre Mutter dort

einzusammeln. Doch die beiden schaffen es nicht rechtzeitig von Bord – eine Reise voller Abenteuer beginnt. Der Film um eine romantische, turbulente Kreuzfahrt nach New York, auch mit Moritz Bleibtreu und Uwe Ochsenknecht, basiert auf dem gleichnamigen Musical mit Liedern von Udo Jürgens. Der Eintritt kostet 4 Euro. zg

