U 13 Masters abgesagt

Nachwuchsfußballer aus Leverkusen und Freiburg „im Clinch“. © Fischer

Ketsch.Auch wenn die Entscheidung schwerfiel, sie war unumgänglich: Das U13 Masters 2021 der Sportvereinigung 06 kann definitiv nicht stattfinden, teilt der Verein mit. Zwar sei Sport in der Halle grundsätzlich wieder möglich, aber die Corona-Vorgaben und die damit verbundenen Zulassungsbegrenzungen ließen eine Veranstaltung in Turnierform einfach nicht zu. Und die Gesundheit aller Teilnehmer und Zuschauer gehe vor, habe das Orga-Team und das Präsidium der „06er“ beschlossen.

Die Absage an die Mannschaften sei erfolgt, alle seien zur Neuauflage am 9. Januar 2022 in die Neurotthalle eingeladen. Erste Zusagen lägen vor. Die Spvgg 06 hofft, die Traditionsveranstaltung dann nahtlos weiterführen zu können. wk

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.10.2020