Über eine Million Franken

Ketsch.Oft genug ist das Marathon-Team in der Schweiz im Einsatz – etwa bei der Teilnahme am Zermatt-Marathon oder am Jungfrau-Marathon. Beide Wettkämpfe finden aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt. Als man vor einigen Tagen auf die Aktion „OneMillionRun“ aufmerksam wurde, stand schnell fest, dass sich der Verein daran beteiligen möchte.

Seit einigen Wochen bieten die Veranstalter verstärkt sogenannte virtuelle Wettkämpfe an, um ein wenig „Race-Feeling“ aufrechtzuerhalten. Dabei kann man beispielsweise eine bestimmte Strecke – etwa die offizielle Wettkampfstrecke – allein ablaufen oder zumindest deren Distanz in heimischen Gefilden absolvieren. Beim „OneMillionRun“ gab es einen anderen Anreiz: alle Schweizer und deren Freunde im Ausland waren aufgerufen, Kilometer zu sammeln und gemeinsam an nur einem Wochenende eine Million Kilometer zurückzulegen.

Das Projekt war mehr als erfolgreich. Über 80 000 Läufer, die eine Strecke eingereicht haben, sammelten über 1,1 Millionen Kilometer. Dabei waren professionelle Ultraläufer mit über 200 Kilometern genauso wie Gelegenheitsläufer, die sich an fünf Kilometern versuchten.

Das Marathon-Team Ketsch motivierte allein 18 eigene Teilnehmer, die gemeinsam 324 Kilometer erliefen. Gut 42 laufende Stunden summierten sich auf diese Weise. Einige Spenden kamen beim Lauf auch zusammen, die nun an die Sporthilfe Schweiz geht. Einige Ketscher spendeten auch dabei – insgesamt verkündete der Veranstaltung freudig, dass bereits am Sonntag eine Million Schweizer Franken erlaufen worden seien. zg

