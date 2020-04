Um ein Haar getrimmt

Stell dich nicht so an, sagte ich zu mir selbst, das Leben muss doch irgendwie weitergehen. Recht hatte mein vernünftiges Ich, das musste sogar die emotionale andere Hälfte zugeben. Also rein in den Drogeriemarkt, den man glücklicherweise noch aufsuchen kann, und ran an den Langhaarschneider, der dem schönheitsbewussten Mann heutzutage als Trimmer begegnet: In so harten Zeiten, in denen der Friseur oder der Barbier vermisst werden, muss man die Dinge selbst in die Hand nehmen.

Nun, der Langhaarschneider, Verzeihung Trimmer, fühlte sich tatsächlich sehr gut in der Hand an. Es kann ja auch nicht so schwer sein, wie Barbier und Friseurmeister über die Haarpracht zu fahren und mindestens einen exakten Übergang zu kreieren – das Wichtigste ist mit Sicherheit die Maschine. Ich hatte mich für ein Markenprodukt entschieden, wenn es ums Aussehen geht, wird nicht gekleckert.

Und tatsächlich: Samt sonorem Sound entfernte die Technik das haarige Zuviel im Gesicht und hinterließ brav die eingestellte Länge. Nun noch schnell die Koteletten stutzen, gleich geschafft, dachte ich, läuft ja wie auf Knopfdruck – und der war ja auch längst bedient.

Die Tatsache, dass die Koteletten alsbald ihren Namen nicht mehr verdienten, konnte nur schwer als Malheur erkannt werden. Denn dann muss man eben austarieren und beide Seiten angleichen. Aus bisschen Austarieren links wurde ein wenig Angleichen rechts und umgekehrt. Einige dieser Seitenwechsel später stand fest: Ich hatte mir nicht nur den Bart getrimmt und die Koteletten gekürzt, sondern auf beiden Seiten die Haare geschnitten – und so sah ich auch aus. Der Haarschnitt „Hausbesetzer“, den ich selbst als 18-Jähriger nie und nimmer gewollt hätte, war mir ganz offensichtlich geglückt.

Wer schön sein will, muss eben leiden – und so leide ich wie ein Hund beim Blick in den Spiegel. Mein emotionales Ich ist stinksauer und setzt sich hoffentlich künftig wieder durch. Und übrigens, liebe Friseure und Barbiere, meine Verehrung!

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 09.04.2020