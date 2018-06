Anzeige

In Deutschland werden jeden Tag rund 60 Hektar Fläche verbraucht – das sind annähernd 100 Fußballfelder. Das ist eindeutig zu viel. Immer mehr Straßen, Industrieanlagen, Wohn- und Gewerbegebiete beanspruchen Platz. Und wo etwas neu entsteht, gehen Flächen für die Landwirtschaft und Naturraum verloren. Dabei war das Ziel der Bundesregierung, bis 2020 auf 30 Hektar pro Tag zu kommen. Mittlerweile weiß man jedoch, dass das nicht klappen wird.

Im Umland von Städten weisen Gemeinden meist großflächigen Baugrund für Einfamilienhäuser aus, in denen nur wenige Menschen leben. Das treibt den Flächenverbrauch in die Höhe. Experten fordern deshalb schon seit geraumer Zeit, Konzepte der Innenverdichtung zu verwirklichen – auch dadurch könne eine Gemeinde attraktiv bleiben und müsse nicht notwendigerweise auf der grünen Wiese bauen. Allerdings müsse auch die Politik ihren Beitrag leisten und mit entsprechenden Gesetzen zu einem verminderten Flächenverbrauch beitragen. Es leuchtet beispielsweise nicht ein, warum Parkplätze großer Firmen nicht von Anfang an als mehrstöckige Parkdecks angedacht werden (müssen).