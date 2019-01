Unabhängige Grüne sind Auslaufmodell

Vermisste 13-Jährige

Mit Booten und Spürhunden im Einsatz

Die Suche nach dem 13-jährigen Mädchen, das am Mittwoch in die Tauber stürzte, ging am Freitag weiter. Die Polizei setzte Spürhunde ein, um das vermisste Kind zu finden. Ohne Erfolg. Tauberbischofsheim. Kräfte der ...