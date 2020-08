Unbekannte entsorgen Müll

Ketsch.Die Verantwortlichen sind sauer. Zum wiederholten Mal wurde am Kleidercontainer, der an der Straßenseite der TSG Halle steht, illegal Müll abgeladen, der nicht in den Container gehört. Bereits vor knapp zwei Wochen waren die Klappen mit Bettzeug so verstopft worden, dass sie nicht mehr bewegt werden konnten. Nun wurde Müll über den Kleidercontainer entsorgt. „Künftig wird der Kleidercontainer videoüberwacht“, heißt es in einer Mitteilung der TSG, „es ist eine Unverschämtheit, seinen Hausrat über den Kleidercontainer zu entsorgen.“ / zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.08.2020