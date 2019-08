Unbekannter stößt Senior vom Rad

Ketsch.Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls in Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis), bei dem ein 72-Jähriger schwer verletzt worden ist. Nach Angaben der Beamten waren der Senior und seine Frau am Montag gegen 14 Uhr mit dem Fahrrad auf einem Feldweg im Bereich des Schwetzinger Viehtriebswegs unterwegs, als sich von hinten ein Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit näherte. Er fuhr zwischen den Eheleuten durch und versetzte dabei dem 72-Jährigen einen kräftigen Stoß. In dessen Folge verlor der Senior die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Er erlitt Knochenbrüche an der Schulter und musste am Folgetag operiert werden. jei

