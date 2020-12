Unbürokratische Nothilfe

Ketsch.Seit nunmehr 26 Jahren unterstützt die Metzgerei Jörger anstelle von Kundengeschenken zu Weihnachten wohltätige Organisationen oder hilfsbedürftige Menschen mit einer namhaften Spende. Wie bereits vor zehn Jahren, freuen sich auch in diesem Jahr „Ärzte ohne Grenzen“ über 1500 Euro als Anerkennung ihrer lobenswerten Arbeit für Menschen in Not. „Wir sind vom Konzept dieser Institution überzeugt, die sich international dafür einsetzt, schnell, effizient und unbürokratisch Menschen zu helfen. Nicht nur in Kriegs- und Krisengebieten oder bei Naturkatastrophen leisten Ärzte ohne Grenzen eine wertvolle Hilfe. Uns liegt es sehr am Herzen, dieses Team zu unterstützen,“ erläuterte Christian Jörger die Zuwendung seines Unternehmens.

Die deutsche Sektion von „Ärzte ohne Grenzen“ wurde 1993 als gemeinnütziger Verein mit dem Ziel gegründet, Menschen in Not, ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft, religiösen oder politischen Überzeugung medizinisch zu helfen und zugleich öffentlich auf ihre Lage aufmerksam zu machen. Sie leisten medizinische Hilfe in Ländern, wo das Überleben von Menschen durch Konflikte, Epidemien oder natürliche Katastrophen gefährdet ist. Sie leisten Basismedizin oder chirurgische Nothilfe, bekämpfen Epidemien und führen Impfkampagnen durch.

Weiterhin betreibt die Organisation Ernährungszentren und konzentriert sich auf Mutter-Kind-Versorgung. Außerdem gehört psychologische Hilfe dazu und lokale Mitarbeiter werden fortgebildet. Obwohl Ärzte ohne Grenzen hauptsächlich medizinisch tätig sind, sorgen sie auch für sauberes Trinkwasser, Nahrungsmittel, Unterkünfte oder allgemeine Hilfsgüter, falls das zum Überleben der Menschen erforderlich ist. Ärzte ohne Grenzen hat Projekte in rund 70 Ländern.

„Gerne hätten wir die Spende wieder persönlich überreicht, was jedoch aufgrund der momentanen Corona-Situation leider nicht möglich ist,“ bedauerte Christian Jörger. Stolz präsentierte er jedoch die Spendenurkunde mit dem Wortlaut: „Ärzte ohne Grenzen e.V. bedanken sich herzlich für die Teilnahme an der Aktion ,Unternehmen Weihnachtsspende’ und die Unterstützung von Menschen in Not.“

„Im Sinne unserer Tradition ist hier das Geld wieder gut angelegt,“ unterstrich Christian Jörger auch im Namen seiner Eltern Wilhelm und Doris Jörger.

