Und doch verwahrlost

Duschen Sie, ziehen Sie sich so wie immer an, nicht im Bett arbeiten - so lauten drei von noch viel mehr Tipps zum Arbeiten im Homeoffice. Diese Tipps galt es zu beherzigen, zumal ein Freund eingestanden hatte, dass er unlängst in der Unterhose während einer Videokonferenz zu sehen gewesen sei - nur ganz kurz zwar, aber dennoch mit erhöhtem Peinlichkeitsfaktor, auch wenn die Kollegen gelernt haben, einem manche Eigenheit zu verzeihen. Zum Glück hat nicht jeder Videocalls oder -konferenzen. An die eigene Nase gefasst, wären die womöglich auch fatal ausgefallen - und noch nicht mal unbedingt wegen des fachlichen Inhalts. Der Filius jedenfalls löste Konversation aus: „Vadder, biste krank?“ - „Nö, wieso? Ich arbeite.“ „Sieht aber nicht so aus.“ Muss man immer mit Hemd und Fliege am Rechner sitzen? My home is my castle - da wird es weiter unten doch auch mal die Jogginghose tun. „Vadder, du musst mal wieder zum Frisör“ - „Wieso das denn? Die sind eben auf drei Millimeter gestutzt worden.“ „Deine Haare stehen aber oben alle zu Berge.“ Naja, die längeren waren halt noch ein wenig von der Nacht verlegen, wie das Abbild vor dem Spiegel zeigte. Und wenn man schon mal im Bad ist, kann man sich auch gleich die Zähne putzen. Punkt 14.13 Uhr ist noch rechtzeitig genug, bevor die Herzdame wieder nach Hause kommt. Apropos Herzdame: Die meinte dann nur, dass gezeigtes Verhalten etwas von „Verwahrlosung auf hohem Niveau“ habe - und die Furcht war rasant riesig, dass sie wie immer Recht hat.

