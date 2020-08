Und wieder wird fleißig umgebucht

Ketsch.Die Türkei wurde zu Spanien und wurde zu Griechenland - derartige Mutationen sind keine Seltenheit, wenn es um die Urlaubsplanung geht. Diana Seifert vom Tui Reisecenter in der Enderlegemeinde berichtet, dass sie so manche Reise nun wieder umplant, nachdem Spanien am 14. August auf die Liste der Staaten kam, die als Risikogebiet für eine SARS-CoV-2-Infektion eingestuft sind.

Die Büroleiterin berichtet, dass Tui ja alle Pauschalreisen nach Spanien bis 24. August als Veranstalter abgesagt hätte. Und freilich werde nun mit den Kunden geschaut, eine andere Erholungsphase zu buchen - ansonsten müsste kostenfrei storniert werden. Nicht selten sei der Spanien-Aufenthalt bereits die unter Pandemiegesichtspunkten vermeintlich bessere Idee gewesen - die Corona-Fallzahlen hatten sich in Spanien zwischenzeitlich erholt - und es habe schon eine Umbuchung stattgefunden.

„Vorgänge mehrmals in Händen“

Für die Mitarbeiter sei es nun mitunter doppelt bitter: „Ich habe Vorgänge seit März mehrfach in Händen gehabt“, sagt Seifert. Und sobald es ein Storno gebe, fließe kein Geld und der Center habe nur die Arbeit. Aber Seifert will nicht klagen, die ganze Branche ächze unter Corona.

Pauschalreisen könnten kostenfrei storniert werden, wenn es sich um ein Risikogebiet handele. Das sei seit März so. Die 45-Jährige, die eben aus dem eigenen Urlaub zurück ist, wundert sich gleichwohl über nichts mehr. Das Verhalten vieler Urlauber sei absolut rücksichtslos und in Sachen Corona unverantwortlich. Da werde auf die Maske einfach verzichtet oder sie nonchalant unter der Nase aufgesetzt. Sie habe im Bekanntenkreis Corona-Erkrankungen erlebt, schlimme und weniger schlimme, und manche hätten nach März immer noch Probleme. Bei einer Grippe gebe es bei Weitem nicht derartige Folgeschäden.

Diana Seifert erklärt, dass Individualreisen schwerer kostenfrei storniert werden könnten. Eine Reisewarnung sei prinzipiell kein Verbot. Und sicher könne man Flüge von Fall zu Fall umbuchen oder dergleichen. Aber es gebe nun nicht mehr die Kulanz der Gesellschaften wie noch am Beginn der Pandemie, sodass man mit Stornogebühren rechnen müsse.

Seifert erzählt von einer überfüllten Nord- und Ostsee, am Gardasee tummelten sich die Urlauber, „als sei nie etwas gewesen“. Die Hockenheimerin hat keinen Corona-Geheimtipp und kann sich momentan doch ein Ferienhaus in Holland, in Friesland zum Beispiel, sehr gut vorstellen. Dann könne man selbst entscheiden, wann man wie unter die Leute gehe.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.08.2020