Ketsch.Mit einem Sektempfang, Mittagsmenü und Kaffee und Kuchen feierten die Angehörigen des Geburtsjahrgangs 1938 im Gasthaus „Goldenes Lamm“ 80. Geburtstag. „Schenkt mir deshalb noch einige Minuten für eine kleine Chronik“, sagte Helmut Leiberich. „Wir wurden in einem turbulenten Jahrhundert geboren und genauso turbulent waren die vergangenen 80 Jahre“, fuhr Leiberich fort. 1938 sei das Geburtsjahr für alle gewesen, aber auch das Ende der Straßenbahnlinie Schwetzingen Ketsch, die seit 1910 in Betrieb gewesen war.

„Während die Mehrzahl unsere Väter an allen Fronten gekämpft haben, wurden wir eingeschult. Gleich am Tag der Einschulung – wir waren gerade in unseren Klassenzimmern – war Fliegeralarm. Schule? Schluss für diesen Tag. So ging es bis weit nach Kriegende, immer wieder Schulausfälle. Unsere ersten Zeugnisse gab es in der 3. Klasse“, erzählte Leiberich über den September 1944 und die Kriegszeit.

Und in der Folge erinnerte er noch an zahlreiche Ereignisse, zum Beispiel an die Einführung der D-Mark in den Westzonen 1948. „In diesem Jahr wurden wir gerade mal zehn Jahre alt.“ Oder an den August 1949, als die ersten Bundestagswahlen stattfanden und im Anschluss Konrad Adenauer zum ersten Kanzler der Bundesrepublik gewählt wurde.