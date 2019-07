„Unsere Mitglieder kommen aus der ganzen Region“

Ketsch.„Ich vergöttere Bridge! Wer es nicht kennt, hat wirklich etwas verpasst. Wir sind eine große Familie und man lernt nie aus“, so leidenschaftlich beschreibt Irene Walter aus Ketsch die Freude am Bridge-spiel. Seit über 40 Jahren ist die Ketscherin dem Bridge-Club verbunden und hat für sie selbstverständlich die Gelegenheit genutzt, am fünften Benefizturnier in den Räumlichkeiten der

...