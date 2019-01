Unten am See ist sein zweites Zuhause

Ketsch.Wenn alles seine Ordnung hat, ist Herbert Hüpsel froh. Als Hausmeister beim ASV 1928 ist er jeden Tag einige Stunden auf dem Areal am Anglersee und in den Gebäuden unterwegs, schaut nach dem Rechten. Besonders am Herzen aber liegt ihm das Vogelhäuschen, wo er, gerade jetzt im Winter, täglich frisches Futter arrangiert, sich an den Vögeln erfreut. Tolle Beobachtungen konnte der 82-Jährige dort schon machen: „Einmal war ich hier draußen, da hat sich ein Graugans-Paar auf das Haus gesetzt, das war ein toller Anblick“, erinnert er sich.

Neben Spatzen, Finken, Blesshühnern und anderen heimischen Arten tummeln sich zwischen Sonnenblumenkernen und Nüssen aber auch die niedlichen grünen Kleinpapageien, die hier langsam eine Heimat finden und sich auch vermehren. „Das ist schon noch exotisch anzusehen, aber irgendwie auch richtig schön“, kommentiert der Vater von zwei Töchtern dieses Phänomen.

Für die Rasenflächen gibt es einen Betreuer, erzählt er, dass das Rosenbeet hinterm Haus jedoch in seiner Obhut ist. „Es macht viel Arbeit, aber auch Freude, wenn alles blüht“, scheint Herbert Hüpsel nicht nur hier einen „grünen Daumen“ zu heben. Er schildert, wie Zeitungskollegen ihn besucht haben und über seine immense Balkonkasten-Geranien-Blühpracht in unserer Zeitung berichteten: „Das hat mich sehr gefreut“, sagt er. Wie er das macht? „Das ist mein Geheimnis“, sträubt er sich, die Tricks zu verraten.

Tipps vom Hobbygärtner

Und siehe da, die Geranien am Anglerheim blühen jetzt noch: „Die stehen hier schön geschützt und doch wegen dem transparenten Dach hier hell“, damit hat der Hobbygärtner doch zwei Tipps preisgegeben. Im Gebäude zeigt er den mietbaren Raum, der mit allem bestückt ist, was man für eine gemütliche Familienfeier oder eine Sitzung braucht. Im „Holzkistl“ gibt es eine kleine Küche, Kühlmöglichkeiten, eine Zapfanlage, sanitäre Anlagen, Tische und Stühle. „Wenn hier gefeiert wurde, mache ich auch die Abnahme, schaue, dass alles sauber hinterlassen wird“, schildert der Senior, dass er schon genau hinschaut, ob der Boden auch gewischt wurde.

„Ich bin für die Vermietungen zuständig, gehe mit den Mietern alles durch, so wie es übergeben wird, möchte ich es auch wieder zurücknehmen“, stellt er fest. Zwischen 20 und 30 Events werden hier gefeiert, die Hüpsel mit Vertrag und Protokoll abfertigt. „Gern wird auch der überdachte Außenbereich dazu genommen“, zeigt der Hausmeister, dass man mit variablen Seitenwänden und entsprechender Gasheizung die Raumgröße mehr als verdoppeln kann. Die Terrasse wird von Hüpsel in Ordnung gehalten, wie auch das Kühlhaus und der darüberliegende Versammlungsraum. „Ich sammle die Rückläufer der Ballon-Flugaktion vom Backfischfest“, weist der Ketscher darauf hin, dass er alle Karten an den Vereinsvorstand weitergibt, der dann für individuelle Geschenke sorgt, die vor Weihnachten vergeben werden. „Beim Backfischfest bin ich acht Tage von 15 bis 18.30 Uhr im Einsatz“, der Opa für vier Enkelkinder ist vom Megafest im Bruch, aus der Weinlaube, die er betreut, nicht wegzudenken. Seit 1967 ist er schon Mitglied im Verein, seit zwei Jahrzehnten Hausmeister.

Mit wachen Augen schaut sich Hüpsel um und erklärt fast nebenbei: „Bei den Altennachmittagen in der Enderlegemeinde helfe ich mit, beim Seniorenbeirat bin ich aktiv, Vorsitzender des Bundes der Vertriebenen bin ich auch, organisiere Reisen mit dem BdV-Kreisverband, in diesem Jahr geht es an nach Ostfriesland“, zählt der bescheidene Mann locker auf, der den Bordercollie der Tochter „sittet“ und mit dem kleinen Wirbelwind regelmäßig Gassi geht.

„Aber das hier unten, bei den Anglern am See, das ist meine zweite Heimat“, sagt der agile Mann, der weiß, dass man dem Anglerheim anmerkt, wenn sein Hausmeister einmal einige Tage nicht da war.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.01.2019