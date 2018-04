Anzeige

Ketsch.Die vom Landkreis betriebene Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Durlacher Straße muss nach einem massiven Wasserschaden komplett geräumt und „einige Wochen lang“ saniert werden. Das bestätigte gestern ein Sprecher des Landratsamtes auf mehrfache Nachfrage. Demnach sind „etliche Zimmer im Erdgeschoss und Obergeschoss“ betroffen.

In diesen Räumen hat sich nach Angaben des Sprechers auch Schimmel gebildet.

Räume der Kreis-Verwaltung, die in der Durlacher Straße die Flüchtlingshilfe in der Region koordiniert, sowie Gemeinschaftsräume oder die Waschküche seien nicht betroffen. Da die Sanierung mehrere Wochen in Anspruch nehmen werde und dabei Beeinträchtigungen durch Lärm und Schmutz zu erwarten seien, werde die Unterkunft komplett geräumt, also auch die nicht unmittelbar vom Wasserschaden betroffenen Wohnräume.