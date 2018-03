Anzeige

Experten für regenerative Energieträger, Heizung, Wasseraufbereitung, Sanitär, Elektro, Putz, Wärmedämmung, Edelstahl, Holz, Fenster, Markisen, Rollladen, Wintergarten, Boden, Wand- und Deckenbeschichtung, Zaun, Tor, Sicherheitstechnik, Bausanierung oder Tankschutz stehen für Beratungsgespräche zur Verfügung.

Auf kurzen Wegen können sich die Besucher der Ketscher Leistungsschau über Fahrräder und E-Bikes, Werbetechnik und Textilveredelung oder Computertechnik und Smart-Home-Systeme informieren.

Das Zuhause neu gestalten

Wer den eigenen vier Wänden eine Blutauffrischung geben möchte, bekommt Wohntrends präsentiert – und die nächste Grillsaison kommt bestimmt. Im Freizeitbereich kann man sich mit einem Personal Coach in Sachen Fitness ausstatten oder einen neuen Schmöker finden. Ferner können sich die Leistungsschaugäste über Pflegedienste und eine geeignete Form der Seniorenbetreuung schlau machen. Die Mobilität im Alter sowie Orthopädie-Technik ist daneben ein Thema. Zum Kleinod für Körper und Geist avanciert Magnetschmuck und Honig gibt es direkt vom Imker.

Die Bewirtung unter Dach übernimmt die DLRG-Jugend. Die Erzieherinnen der Villa Sonnenschein kümmern sich während der Ausstellungszeit (am Sonntag von 13 bis 18 Uhr) um die Kleinen, so dass man sich in aller Ruhe informieren und beraten lassen kann.

Wie HGV-Vorsitzender Rainer Fuchs erklärt, sei es ein Novum, dass die Firmen zur Leistungsschau-Party am Samstagabend zusammenkommen. Das sei der Wunsch aus der Mitte der Aussteller gewesen. So können die Unternehmensvertreter in gemütlicher Runde fachsimpeln, neue Kontakte knüpfen und ihr Netzwerk erweitern.

Die offizielle Eröffnung der Leistungsschau ist am Samstag, 3. März, um 14 Uhr.

Die Rundflüge für eine Vogelperspektive von Ketsch und Umgebung sind an beiden Tagen während der Öffnungszeiten der Leistungsschau geplant. Ein Rundflug-Ticket kostet 49 Euro pro Person.

