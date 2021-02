Unverhofft kommt bei Ketscher Prinzessinnen oft

Ketsch.Für manche Prinzessin erfüllt sich ein lange gehegter Traum, wenn sie in ihrer wunderschönen Robe inthronisiert wird, andere kommen sehr unverhofft zu dieser Ehre. Manche Prinzessinnen verreisten zunächst, um später in maßgeschneiderten wunderschönen Kleidern optisch zu brillieren und manche brauchten mindestens so viele Cabrios wie Kleider – in der Vereinsgeschichte der Narrhalla gibt es viel

...