Bereits Mitte April hatte ein Sprecher des Kreises mitgeteilt, dass die Sanierung der Unterkunft „mehrere Wochen“ in Anspruch nehmen werde. Durch den vielen Dreck und Lärm der Arbeiten müsse die gesamte Unterkunft – also auch alle nicht unmittelbar betroffenen Zimmer – geräumt werden. Damals lebten nach Angaben des Landratsamtes 116 Personen in der Unterkunft, inzwischen sind es nach Angaben der Sprecherin noch 86.

„Ziel ist es, die Unterkunft bis zum 31. Mai zu räumen, damit anschließend die Sanierungsarbeiten beginnen können“, so die Sprecherin. Erst nach einer vollständigen Sanierung könne die Unterkunft wieder bewohnt werden. Bis dahin sollen die Bewohner in anderen Unterkünften des Kreises oder in der Anschlussunterbringung der Gemeinden untergebracht werden.

Für sieben Jahre gemietet

Für einigen Unmut sorgte in Ketsch indes die Kommunikation des Vorfalls. Bürgermeister Jürgen Kappenstein erklärte in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats öffentlich, dass er von dem Wasserschaden und den Konsequenzen erst am 21. April aus unserer Zeitung erfahren habe. Die Sprecherin des Landratsamtes betonte hingegen, dass die Gemeinde Ketsch informiert worden sei. „In einem Telefonat vor drei Wochen zwischen unserem Ordnungsdezernenten und Herrn Bürgermeister Jürgen Kappenstein wurde der Sachverhalt eingehend erörtert und über die Gründe der Räumung und die weitere Vorgehensweise informiert. Eventuell offene Fragen konnten vollumfänglich ausgeräumt werden“, so die Sprecherin.

Die Unterkunft in der Durlacher Straße befindet sich in der früheren Küma-Werkshalle, die bis Ende 2016 von einem Privatinvestor umgebaut worden war. Der Kreis hat sie zunächst für sieben Jahre gemietet. 50 Wohnräume erstrecken sich über zwei Stockwerke. Die Appartements verfügen jeweils über Schlaf- und Wohnbereich, eine Küchenzeile sowie ein Bad mit Toilette und Dusche.

