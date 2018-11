Ursula Sieger wandert mit „Oma, schreit der Frieder“ von Gruppe zu Gruppe

„Omaaaaa!“, brüllt Frieder, ganz laut. Oma passt auf Frieder auf, wenn Mama und Papa arbeiten sind. Und mit Oma erlebt der kleine Junge im Buch „Oma, schreit der Frieder“ von Gudrun Mebs ganz viel tolle Alltagssachen. Beim gestrigen bundesweiten Vorlesetag hat sich erstmals der Kindergarten St. Bernhard beteiligt, der exemplarisch für viele weitere Veranstaltungen steht.

Mit der ehemaligen Erzieherin Ursula Sieger war schnell eine rührige Vorleserin gefunden. Kindergartenleiterin Alexandra Kessler sieht den Probelauf als prima Sache an, denn in allen vier Gruppen wurde den Kindern ab zwei Jahre vorgelesen. „Die Kinder hören gerne zu, die vielen kindgerechten Fragen regen an“, weiß sie. „Wisst ihr was die Oma in der Küche alles zu tun hat?“, fragt Ursula Sieger. Klar, können die Kleinen aufzählen, dass man in der Küche den Abwasch erledigt und kocht. Und was eigentlich macht der Frieder in seinem Kinderzimmer? Kurzes Schweigen. „Na spielen“, meint ein Junge und alle anderen stimmen ein: „Der spielt bestimmt.“

Rollentausch gefordert

Damit ist die Basis geschaffen zu verstehen, was alles passiert, als Frieder nach der Oma ruft und mit der Aufgabenteilung nicht mehr zufrieden ist. Oma ist gleich bei der Sache, tauscht mit Frieder. Ihr Weg führt sie ins Kinderzimmer. Frieder steht in der Küche und überlegt, was Oma hier jetzt wohl tun würde. Natürlich, sie würde etwas zum Essen kochen. Frieders Leibgericht: Reisbrei. Das kann der Steppke auch, denkt er. Frieder zerrt an der Reistüte, die platzt und alle Reiskörner hüpfen über den Küchenboden. Zucker braucht er. Die Zuckerdose steht weit oben, aber Frieder schafft es, sie nach vorn zu schubsen, bis sie umkippt und der Inhalt in Omas Tasche und Schuhe rieselt. Topf und die Milch schafft er an den Ofen, aber dann findet er keine Zündhölzer, um den Gasherd anzuzünden. Jetzt muss er doch Oma um Hilfe bitten. Im Kinderzimmer traut er seinen Augen nicht: Oma hat alle Spielsachen ausgekippt. „Wie sieht es hier denn aus?“, empört er sich und Oma grinst. Frieder ist bereit, wieder zurückzutauschen, weil Oma dann den leckeren Brei kocht und die Welt wieder in Ordnung ist.

Weil Ursula Sieger alles, was in der Geschichte von Frieder und Oma vorkommt auch real dabeihat, spielt sie die Szene mit den Kindern nach. Das macht Riesenspass und festigt, was die Kinder gehört haben derart, dass sie die kleine Geschichte locker nacherzählen können. Sieger wandert den Vormittag von Gruppe zu Gruppe und am Ende steht fest: „Das machen wir nächstes Jahr wieder am Tag des Vorlesens.“ zesa

