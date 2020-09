UV-Strahlung setzt Außenfolie und Isolierung zu

Ketsch. Wer diesen Sommer am Gelände des TC Ketsch vorbeiging, dem bot sich ein ungewohntes Bild. Normalerweise ist die große Traglufthalle, die zwei Tennisfelder umfasst, spätestens im April abgebaut, doch im Corona -Jahr war wie so vieles anders: „Wir konnten in diesem Frühjahr nicht wie üblich die Halle abbauen, denn dazu benötigt man mindestens 25 Helfer, die beim Abbau eng zusammenarbeiten und die Halle einlagern. Corona-bedingt durfte zunächst niemand auf die Anlage, die Halle musste stehenbleiben“, erklärt Bastian Rohr, der Sportwart des TC.

Aufgrund der hohen Temperaturen und der starken UV-Strahlung über den ganzen Sommer habe die Halle nun erhebliche Schäden genommen. Die Halle sei eben nicht für den ganzjährigen Betrieb ausgelegt. Die Außenplane ist, wie man bei näherer Betrachtung unschwer erkennen kann, an vielen Stellen gerissen, eine Folge der UV-Strahlung und der Erhitzung des über die Halle gespannten Stahlnetzes.

Ebenso wurde die darunterliegende Isolier-Noppenfolie teilweise beschädigt und muss erneuert werden. „Wir werden nun am kommenden Sonntag ab 9 Uhr mit zwei Mitarbeitern einer Fachfirma und rund 20 Helfern vom Verein die Traglufthalle ablassen, das Stahlnetz öffnen und die neuen Folien einbringen. Natürlich halten wir dabei alle Hygienevorschriften ein, Handschuhe werden getragen und Desinfektionsmittel steht ausreichend zur Verfügung. In rund sechs Stunden sollte die Halle - mit der neuen Folie bezogen - wieder stehen“, erklärt Rohr den Plan des Vereins.

Boden muss geprüft werden

Ab Montag, 21. September, laufe dann die Hallensaison mit dem Trainingsbetrieb und den Wettkämpfen. Vorher müsse auch der Boden der Halle geprüft werden, denn hier konnte über die heißen Sommermonate nur händisch bewässert werden und in der Halle herrschte teils eine Atmosphäre wie in einem Gewächshaus.

„Die Traglufthalle haben wir vor zwei Jahren angeschafft. Dies war damals eine Investitionssumme von über 100 000 Euro. Die nun anstehenden Reparaturen werfen einen Kostenblock von rund 10 000 Euro auf, der so nicht geplant war. Parallel fehlen dem Verein in diesem Jahr Einnahmen durch die Aktionen Tag der offenen Tür, Deutschland spielt Tennis, das beliebte Beach-Tennis-Turnier und einiger geplanter Tenniscamps“, ergänzt der aus Ketsch stammende Sportwart und blickt dennoch optimistisch in die Zukunft.

Für die rund 350 Mitglieder, von denen die meisten aktiv sind, sei eine Traglufthalle eine gute Möglichkeit, den Sport ganzjährig auszuüben. „In der Traglufthalle und überhaupt beim Tennis lassen sich die Corona-bedingt geltenden Abstandsregeln gut umsetzen. In der Halle, die gut belüftet ist, sind maximal acht Personen gleichzeitig auf einer großen Fläche, sodass man meiner Auffassung nach wenige Bedenken haben muss. Einige Zeitfenster für die Hallensaison sind noch buchbar und wir freuen uns, wenn die Halle gut ausgelastet ist. Über die Ortsgrenzen hinaus wissen viele Tennisfreunde die Qualität unserer Anlage zu schätzen“, so Rohr, der gemeinsam mit Patrick Wenck und Andreas Frosch das Hallenteam des TCK bildet und sich um die Buchungen kümmert. Den handwerklichen Überblick über den geplanten „Sanierungssonntag“ hat Wolfgang Martin, der Organisationswart des Vereins. „Wir freuen uns innerhalb des Vereins einige starke Helfer gefunden zu haben, die am Sonntag dabei sein werden und wenn sich spontan der ein oder andere zusätzliche Helfer findet, der mitanpackt, dann wäre das großartig“, sagt Bastian Rohr. csc

