Valentina I. übernimmt das Narrenzepter

KETSCH.Für die Narren ist das Warten endlich vorbei: Am Samstagabend starteten die Fasnachter der Narrhalla in der gut besetzten Rheinhalle durch und boten ein mehrstündiges Unterhaltungsprogramm mit Gardetanz, Ordensrunden und Ernennungen in den Vereinsadel. Erste „Ketsch Ahoi”-Rufe waren zu hören, und so manche Rakete donnerten durch den Narrentempel. Als Höhepunkt der Veranstaltung lüfteten sie das Geheimnis, wer wohl als neue Lieblichkeit die Narrenschar der Enderlegemeinde regieren wird.

Sitzungspräsident Dirk Berger gab die Bühne zunächst frei für die komplette närrische Streitmacht, lautstark angeführt von den Hewwlgugglern, gefolgt von hohen Würdenträgern und den stolzen Garden. „Ich das nicht ein farbenprächtiges Bild?” fragte er das närrische Auditorium – anhaltender Beifall zeigte die Zustimmung zu seiner Aussage.

Pippi Langstrumpf wird närrisch

Als Eisbrecher auf der Bühne tummelten sich die Minimäuse als Stolz des Vereins mit einem „Pippi Langstrumpf“-Tanz, eine allerliebste Vorstellung, so dass die erste närrische Rakete durch den Saal zischte. Mit akrobatischen Sprüngen und Schwüngen wirbelte Jugendtanzmariechen Stealina über das Parkett, bevor sich die Jubiläums-Prinzenpaare Simone I. und Gregor I., sowie Josephine I. und Luis I. verabschiedeten. Sie hatten es tüchtig krachen lassen, meistens wenig geschlafen, unzählige Veranstaltungen besucht, hieß es im Resümee. Reich beschenkt verließen sie, musikalisch begleitet von „Es war eine geile Zeit“, den Mittelpunkt des Geschehens.

Dann folgte ein märchenhafter Empfang unter dem Motto „Alice im Wunderland“. Aus dichten Nebelschwaden schwebte sie ein, in einem traumhaften grünen Kleid aus Tüll und Spitze: die bezaubernde neue Lieblichkeit, Prinzessin Valentina I. aus dem Hause Wagner. „Ich möchte Spaß und Freude verbreiten und euch durch die närrische Zeit geleiten”, versprach sie ihren Untertanen. Zur Prinzessin gehöre natürlich ein Königssohn, der ihr Kinder schenke. Die habe sie bereits mit ihren zwei Prinzen, David und Maximilian, ihr ganzer Stolz.

Baustellen auf dem Jahresorden

Der neue Jahresorden rückte ins Zentrum, er nimmt die Baustellen der Gemeinde ins Visier. „Nachdem der Fasnachtsumzug in 2018 einen anderen Weg nehmen musste, stellt sich die Frage, wie er wohl im kommenden Jahr laufen wird,” gab Dirk Berger zu bedenken. Dennoch ziert ein frohgelaunter Elferrat auf dem neuen Elferratswagen sitzend den begehrten Jahresorden der Narrhalla.

Die Jugendgarde fetzte zu einem Operetten-Medley über die Bühne, und die Elferräte nahmen nach Gelübde und Ritterschlag drei Neue auf: Vanessa Stutz, Alexander Sturm und Nathalie Schmitt. Im Marschrhythmus präsentierte die Juniorengarde ihren neuesten Tanz, und auch die „Frechdachse“ zeigten sich in bester Form.

In den Adelsstand der Senatoren erhoben Senatspräsident Roland Eisenmann und Senatsvizepräsident Peter Kern die bisherige Elferrätin Nicole Sponer. Dirk Berger hieß liebe Freunde aus Mannheim willkommen. Mit dem Club der Knöchelträger verbindet die Narrhalla eine feste Freundschaft, und die fünf Repräsentanten wurden zu Ehrensenatoren ernannt.

Die Aktivengarde begeisterte mit ihrem neuen Marschtanz, und die nächste Rakete donnerte durch das Narrenhaus. Besondere Auszeichnungen vom Bund Deutscher Karneval (BDK) erhielten danach Dagmar Kern, Daniela Blaschko, Brigitte Keilbach, Thomas Ries und Wilhelm Jörger mit dem silbernen Verdienstorden. Mit goldenen Verdienstorden wurden Roswitha Schäfer, Anna Ries, Roland Eisenmann und Isabella Rösch geehrt.

Eine grandiose Vorstellung zogen die „Cracy Ladies“ mit ihrem „Rocky Horror Picture“-Tanz ab, und die Hewwlguggler spannten den musikalischen Bogen von „Pippi Langstrumpf” bis „Sierra Madre“.

Hoch erotisches Männerballett

Hoch erotisch und superheiß zeigte sich das Männerballett – eine Vorstellung zum Schreien. Zur Abkühlung führte die Aktivengarde abschließend in silbrig glänzendem Outfit in den „Kampf aus dem All“. Bestens gelaunt wurde danach noch nach Herzenslust der Start in die fünfte Jahreszeit gefeiert.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.11.2018