Veranstalter bieten kostenfreie Stornos

Ketsch.Die bunt beklebten Türen des TUI-Reisecenter am Marktplatz in der Enderlegemeinde bleiben für den öffentlichen Zugang geschlossen, doch in den Räumlichkeiten arbeiten Inhaberin Christiane Ullrich und Büroleiterin Diana Seifert auf Hochtouren. „Alle Veranstalter bieten aufgrund der aktuellen Coronakrise und den damit einhergehenden Reisebeschränkungen und Verboten die Möglichkeit, dass Kunden

...