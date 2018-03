Anzeige

Ketsch.Bei der Mitgliedergesprächsrunde des Vereins „Sonnenernte“ wurde Alexander Bonde, Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) zitiert: „Jeder kann die Welt ein Stück besser machen, wenn er die eigenen Gewohnheiten überdenkt und im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung verändert.“ Zur Zukunftsvorsorge sei es wichtig, dass viele Menschen in der alten Tradition des Fastens neue Formen des Verzichts entdecken, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

„Würden alle Menschen so konsumieren wie wir in Europa und Amerika, bräuchten wir drei, vier Planeten. Wir verbrauchen unsere eigenen Lebensgrundlagen“, so Bonde. Ein ganzheitliches Umdenken innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette – von der Rohstoffgewinnung, über die Produktion, den Handel, den Verbraucher bis hin zum Rückführen der Rohstoffe in einen Kreislauf – müsse erfolgen, um eine Trendwende zu erreichen. Das gelte nicht nur für bekennende Christen.

Erdsystem überlastet

Würde sich der bisherige Trend fortsetzen, werde der Abbau von natürlichen Ressourcen von heute weltweit 85 Milliarden Tonnen bis zum Jahr 2050 auf 186 Milliarden Tonnen ansteigen. Dies könne die Tragfähigkeit der Erdsysteme dauerhaft überlasten. Bedeutende Ressourcen würden dann zukünftigen Generationen nicht mehr in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Bonde sagt dazu: „Bereits gewonnene und genutzte Rohstoffe sollten wieder zur Verfügung stehen, wenn die Gebrauchsgegenstände nicht mehr genutzt werden.“ Papier und Glas zum Beispiel ließen sich in Deutschland nahezu hundertprozentig wiederverwerten.