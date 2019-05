Verkehrszeichen fehlen noch immer

Ketsch.Stein neben Stein – der Marktplatz nimmt derzeit erkennbar Gestalt an. Nachdem der erste Bauabschnitt in der Bahnhofsanlage bereits abgeschlossen ist, sind die Arbeiter jetzt mit dem Verlegen des Pflasters vom „Café am Markt“ bis zum Kreisverkehr beschäftigt. „Es geht voran und wir sind im Zeitplan“, verkündet Bauamtsleiter Hans Keilbach auf Nachfrage. An diesem Montag soll noch ein großes

...