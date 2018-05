Verlockung auf Plakat einfach zu groß

Anzeige

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge beobachtete der Vorsitzende Udo List das lebhafte Treiben auf dem Gelände. „Dieses Schlachtfest ist ein Experiment. Unser Vorstand hat mit dem neuen Veranstaltungsort eine gute Entscheidung getroffen. Bei den vorigen Seefesten auf unserem Vereinsgelände waren wir weitgehend unter uns, weil es an Parkmöglichkeiten mangelt. Die Nachfrage an diesem neuen Standort überrannte uns. Mehr als 200 Portionen mit Wellfleisch gingen weg wie warme Semmeln. Die schmackhaften Wurst- und Fleischprodukte liefert übrigens eine Metzgerei aus dem Ort. Nächstes Jahr werden wir entsprechend mehr disponieren.“

Mit Geld Vereinsheim renovieren

Aber niemand musste bei der Seegemeinschaft hungern oder verdursten. Leberknödel und Bratwürste mit Sauerkraut, oder Steaks mit Brot, waren noch reichlich im Angebot. Am Getränkestand strapazierte die Mannschaft die Zapfhähne bis zum Gehtnichtmehr. Vereinsdamen verwöhnten die Besucher am Kuchenbüfett mit selbstgebackenen Spezialitäten. „Mit dem Geld müssen wir das ganze Jahr über allerhand Ausgaben bestreiten, wie Geländepflege, Fischbesatz im See, außerdem ist die Renovierung des Vereinsheims dringend erforderlich”, machte der Vorsitzende Udo List am Ende der Veranstaltung deutlich.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 09.05.2018