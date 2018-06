Anzeige

Ketsch.„Wer die Idee hatte, mit dem Klapprad ohne Gangschaltung auf das berühmt-berüchtigte Stilfser Joch, den höchsten Gebirgspass Italiens in den Ortler Alpen zu fahren“, weiß Michael Vornetran vom Marathon-Team Ketsch nicht mehr so genau. Erfahrungen, an seine körperlichen Grenzen zu gehen, hatte der Schifferstadter bei unzähligen Volksläufen mit bis zu 100 Kilometern länge schon unter Beweis stellen können.

Dennoch bereitete er sich akribisch mit Monika Ballheimer-Stamm, Sarah Dunker und Andrea Hick mit Vorbereitungsfahrten auf ihren Pfälzer Hausberg, die Kalmit, diversen Indoor-Cycling-Marathons und Bergläufen auf die besondere Fahrradtour vor. Die Grundlage für eine Kraft-Ausdauer-Basis wurde gelegt.

Ganz wichtig war für die Teilnehmer eine soziale Maßnahme: das Spendensammeln in der Vorbereitungsphase für einen tollen Verein. Die Wahl fiel auf das „Heart Racer Team“. Dieser Verein hat sich die Inklusion behinderter und krebskranker Kinder in der Region Heidelberg zum Ziel gesetzt. Zusammen mit ihren Sponsoren schafften die vier einen Betrag von über 2400 Euro zu sammeln und waren von der hohen Summe selbst überrascht. Hierfür kann der Verein nun ein Tandem-Rennrad für die Teilnahme an einem Triathlon anschafften.