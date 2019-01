Vertrauen ist gut – Kontrolle besser

Herr Martin, Sie haben es als einziger im Gemeinderat geschafft, gegen die Haushaltssatzung 2019 zu stimmen – warum lehnen Sie diese ab?

Günther Martin: Mit dem neuen Haushaltsrecht ist es zwingend notwendig, Rücklagen für das Vermögen der Gemeinde zu bilden, um die Einrichtungen der Gemeinde auch zukünftig zu erhalten. Es muss ein Grundsatz sein, das Geld, das jetzt, in den guten Jahren angehäuft werden kann, nicht gleich wieder auszugeben, beispielsweise für irgendwelche Denkmäler, sondern Rücklagen für schlechtere Zeiten zu bilden. Das war mit der alten Abrechnungsart nicht notwendig. Jetzt, nachdem kein Aufschub mehr möglich ist, stellt die Gemeinde um, weil jetzt das Geld nur noch reicht, um die sehr kostspieligen Bauvorhaben in Ketsch zu bezahlen, ist aber weiter nicht bereit, Rücklagen zu bilden.

Was schlagen Sie vor?

Martin: Auch der Haushalt 2019 sieht vor, dass weitere Baustellen entstehen. Hier bin ich der Meinung, dass man erst die alten Baustellen fertigstellen sollte, bevor man neue anfängt.

Immerhin ist die Gemeinde schuldenfrei, was ihr Spielraum gibt – das kann nicht jede Gemeinde von sich behaupten?

Martin: Die CDU ging bei der letzten Gemeinderatswahl mit dem Versprechen, ,Ketsch ist schuldenfrei und das wird mit uns so bleiben’ in die Wahl. Ist das aber so? Laut Statistischem Landesamt hat Ketsch zum 31. Dezember 2017 eine Verschuldung von 923 Euro pro Einwohner, zum Vergleich hat Brühl 469 Euro Schulden pro Einwohner. Man legt das so aus: Die Gemeinde hat keine Schulden, aber die Eigenbetriebe Wasser und Abwasser haben Schulden. Wie Michael Kapp sagte, müssten diese Kredite von den Verbrauchern bezahlt werden. Richtig ist, dass die Eigenbetriebe teilweise ihre Schulden bei der Gemeinde haben – 6,633 Millionen Euro bei der Gemeinde und 4,531 Millionen Euro bei Banken. Bevor jetzt die Gemeinde zukünftig Schulden macht, wird sie die Kredite, die sie an die Eigenbetriebe weitergegeben hat, zurückfordern und diese Kredite am Kapitalmarkt erwerben. Die CDU kann damit aber weiter behaupten, dass die Gemeinde keine Schulden hat. Tatsache ist jedoch, dass die Eigenbetriebe Schulden haben und somit auch die Gemeinde. Für mich ist das Augenwischerei, die betrieben wird, damit die CDU ihr Verspechen halten kann. Das Statistische Landesamt sagt da eindeutig etwas anderes. Insgesamt sind für mich viele Fragen offen. Ich habe nicht so viel Vertrauen zu unserem Bürgermeister, dass ich ihm mein uneingeschränktes Vertrauen aussprechen kann. Warum, wenn doch nichts zu verbergen ist, bekomme ich viele Informationen, die ich haben möchte, nicht? Und auch hier gilt: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Darum habe ich den Haushalt abgelehnt. mab

