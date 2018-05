Viel Aufwand für zwei Grad

Anzeige

Es ist eine charmante Idee: Warum nicht die Kraft der Sonne nutzen, um das Freibad zu beheizen? Schließlich wird das Wasser im Sommer ohnehin schon durch Sonnenstrahlen umweltfreundlich erwärmt. Und wenn es auf dem Dach des Hallenbades bereits eine Anlage gibt, die grundlegend funktionstüchtig ist und nur geflickt werden muss, dann sollte die Gemeinde bei der zuständigen Firma auf eine Reparatur drängen. Es ist schließlich auch in deren Interesse, dass die Einrichtung nach rund zehn Jahren Nutzungsdauer weiter funktioniert.

Doch beim Thema Neuanschaffung oder Ausbau einer Solarthermie-Anlage zeigen sich schnell die Grenzen der Umweltschutz-Theorie: Um das Becken um zwei Grad zu erwärmen, dafür reicht die Anlage nun einmal nicht aus, schon gar nicht in den kühleren Übergangsmonaten. Um eine konventionelle Heizung zu ersetzen, müsste die Sonnenkraftanlage wohl utopisch groß werden. Und wenn dann die Sonne wieder mal nicht ausreichend scheint, wird die Sache noch komplizierter.

Insofern ist es verständlich, wenn der Bauamtsleiter den Zorn des Kämmerers fürchtet – Umweltschutz muss auch in Relation zur Wirksamkeit und letztlich zur Wirtschaftlichkeit stehen. Solange die neue Technik die alte nicht adäquat ersetzen kann, wird sie sie nicht ablösen, höchstens ergänzen. Und das mit der kräftig scheinenden Sonne ist in unseren Breiten eben nun einmal so eine Sache . . .