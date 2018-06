Anzeige

Deutschland bleibt aber alles andere als ein Schlaraffenland für Meister Adebar. Die Storchenexperten des Naturschutzbundes (Nabu) bemängeln die Folgen der seit geraumer Zeit betriebenen intensiven Landwirtschaft. Land werde verbraucht, Lebensräume verengt und große Mengen Pestizide verteilt. Nahrungstiere des Weißstorchs würden weniger. Auch wenn der Klimawandel für mildere Winter in Deutschland sorge – manche Zugvögel treten den Flug in den Süden gar nicht mehr an – seien gleichsam vermehrt Wetterextreme feststellbar. Dauerregen und Kälte, wie sie im vergangenen Jahr zur Unzeit auftraten, sind für Küken im Alter von drei bis vier Wochen gefährlich. Solche Wetterereignisse werden sich häufen oder gar zur Regel werden. mab

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 02.06.2018