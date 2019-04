Vielfalt der Arten vor Ort fördern

© Bilder: Stadt TBB/FN-Archiv

Ketsch.Wie sieht der Zustand der Natur aus? Wie kann in Ketsch und in der Kurpfalz die Artenvielfalt gefördert werden? Was kann die Gemeinde und jeder Einzelne dazu beitragen? Darüber berichtet Dr. Andre Baumann, Naturschutzexperte und Mitglied des Kreisverbands Kurpfalz-Hardt von Bündnis 90/Die Grünen, am Montag, 29. April.

Zu einem Vortrag mit Diskussion lädt der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen um 19.30 Uhr ins Pfarrheim in der Schwetzinger Straße ein.

Der massive Rückgang der Artenvielfalt sei eines der wichtigsten gesellschaftlichen Themen. „Denn jede und jeder merkt es: In den Gärten flattern weniger Schmetterlinge und der eine oder andere Sänger fehlt in den morgendlichen Vogelkonzerten“, heißt es in einer Mitteilung des Ortsverbands.

„Wir setzen uns für mehr Natur in und um Ketsch ein: Im Siedlungsbereich, auf öffentlichen Grünflächen, auf den Wiesen- und Ackerflächen und auch für eine naturnähere Bewirtschaftung des Naturschutzgebiets Rheininsel.“ Baumann war Vorsitzender des Naturschutzbundes Schwetzingen und Landesvorsitzender. Der aus Schwetzingen stammende Biologe ist Staatssekretär des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. zg

